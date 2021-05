Weißenhorn

vor 37 Min.

Corona: Firmen im Landkreis Neu-Ulm nutzen AstraZeneca für Impfungen

Mehrere Firmen in der Region nutzen die Möglichkeit, ihre Beschäftigten mit den restlichen AstraZeneca-Impfdosen aus den Zentren zu impfen.

Plus Der Weißenhorner Gerüsthersteller Peri ist eine von fünf Firmen, die am Pilotprojekt des Kreises Neu-Ulm zum Impfen mit AstraZeneca teilnehmen.

Von Rebekka Jakob

Seit knapp zwei Wochen werden auch bei Peri in Weißenhorn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Weißenhorn gegen Corona geimpft. Das Unternehmen ist dabei eines von fünf im Landkreis Neu-Ulm, die an einem Pilotprojekt des Landkreises teilnehmen. Doch der Hersteller von Gerüsten und Schalungen setzt auch auf weitere Impfmöglichkeiten.

Themen folgen