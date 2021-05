Weißenhorn

11:22 Uhr

Das Hotel zum Löwen in der Altstadt von Weißenhorn wird verkauft

Plus Familie Ländle gibt das Hotel zum Löwen, ein Traditionsbetrieb in Weißenhorn, vollständig auf. Für knapp eine Million Euro kann das Haus erworben werden.

Von Jens Noll

Mit pathetischen Worten preist das Immobilien-Unternehmen das Objekt an: "Werden Sie ein Teil der Entstehungsgeschichte von Weißenhorn" steht ganz oben auf dem Exposé. Der "Löwen" in Weißenhorn steht zum Verkauf, "eine Institution mitten in der historischen Altstadt von Weißenhorn", schreibt der Makler. Über Jahrzehnte hat die bisherige Eigentümerfamilie Ländle den über die Region hinaus beliebten Hotel- und Restaurantbetrieb geführt. 2018 gab sie den Gasthof wie berichtet auf, der Betrieb des Dreisternehotels ging noch weiter. "Im Zuge der nun vollständigen Geschäftsaufgabe", so heißt es in der Anzeige, werde die Immobilie nun veräußert.

