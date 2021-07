Das Projekt Streetwork in Weißenhorn wird um zwei Jahre verlängert

Plus Probleme verhindern, bevor sie auftreten: Darauf baut Weißenhorn weiter mit dem Projekt Streetwork. Die Sozialarbeiterin erzählt, was trotz Corona möglich ist.

Die Stadt Weißenhorn setzt auch weiterhin auf die Unterstützung einer Streetworkerin, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch kommt und ihnen niederschwellige Angebote macht. Einstimmig hat der Hauptausschuss des Stadtrats am Montagabend eine Verlängerung des Vertrags mit dem Sozialdienstleister der katholischen Jugendfürsorge (KJF) um weitere zwei Jahre beschlossen. Bei der Gelegenheit machten die Stadträte wieder deutlich, dass im Bereich Jugendarbeit noch mehr getan werden sollte.