Der "Chor ohne Noten" singt bald in Weißenhorn

Auch wer wenig oder sogar gar keine Erfahrung hat, kann mitmachen und steht dann bei den Weißenhorn Vocals mit auf der Bühne. Bei dem Projektchor geht es darum, voneinander zu lernen.

Für die Chorleiterin Kathrin Sälzle ist es zunächst nicht wichtig, ob ihre Sängerinnen und Sänger als Alt, Sopran oder Bass anstimmen. Der Spaß am gemeinsamen Singen statt die musikalische Perfektion soll im Vordergrund des "Chor ohne Noten" stehen - so haben die Verantwortlichen des Liederkranzes ihr neues Projekt genannt. Mitmachen ist noch möglich.