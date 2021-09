Der Leonhardiritt soll in diesem Jahr in Weißenhorn wieder stattfinden

Der Reit- und Fahrverein sowie die Stadt Weißenhorn kündigen den Leonhardiritt am 31. Oktober 2021 an. Der genaue Ablauf hängt von den Corona-Regeln ab.

Im Jahr 2020 musste der traditionelle Leonhardiritt in Weißenhorn wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Heuer sind die Organisatoren zuversichtlich: 2021 solle der Leonhardiritt in Weißenhorn definitiv stattfinden, teilt der Reit- und Fahrverein (RFV) auf seiner Internetseite mit. Auch im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt wird die Veranstaltung für Sonntag, 31. Oktober, angekündigt.

Leonhardiritt 2021 in Weißenhorn: Vor dem Umzug ist Festgottesdienst geplant

Der Festgottesdienst vor dem Umzug beginnt demnach um 10 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Weißenhorn. „Selbstverständlich hängt der genaue Ablauf noch von den bis dahin gültigen Corona-Regeln ab“, schreibt der RFV in seiner Mitteilung. Es wäre die 46. Ausgabe der beliebten Veranstaltung zu Ehren des heiligen Leonhards. Seit 1973 wird die Tradition in der Fuggerstadt gepflegt, durchschnittlich nehmen nach Angaben der Organisatoren um die 50 Gespanne und etwa 200 Reiter sowie etliche Vereine teil. (jsn)

