Weißenhorn

21.10.2021

Der Salzsäure-Unfall im Freibad in Weißenhorn hat ein teures Nachspiel

Weil Salzsäure im Technikraum ausgetreten war, musste das Freibad in Weißenhorn am 10. August geschlossen bleiben. Nun wird die technische Anlage repariert, was viel Geld kostet.

Plus Ein Defekt hat im August Schäden an der technischen Anlage des Weißenhorner Freibads verursacht. Die notwendige Reparatur kostet fast 100.000 Euro.

Von Jens Noll

Ein Zwischenfall, der sich im Sommer im Weißenhorner Freibad ereignet hat, wirkt sich erheblich auf die städtischen Finanzen aus. Teure Reparaturarbeiten an der Technik des Bades führen zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 90.000 Euro. Per einstimmigem Beschluss hat der Stadtrat diese in seiner jüngsten Sitzung genehmigt. Die Reparatur sei unaufschiebbar und müsse möglichst bald erfolgen, damit das Freibad im Mai 2022 wieder eröffnet werden könne, heißt es in der Sitzungsvorlage. Ein Stadtrat erkundigte sich bei der Gelegenheit gleich nach dem aktuellen Stand in Sachen Erneuerung des Planschbeckens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen