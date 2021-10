Weißenhorn

12:00 Uhr

Der Termin mit Vertretern des Denkmalamts in Weißenhorn steht fest

Die Stadt Weißenhorn richtet eine weitere Bürgerversammlung aus, bei der über den Ensembleschutz in Bubenhausen und das kommunale Denkmalkonzept gesprochen wird.

Plus Ende Oktober wird es bei einer Veranstaltung in der Fuggerhalle erneut um das kommunale Denkmalkonzept und den Ensembleschutz in Bubenhausen gehen.

Von Jens Noll

Auf Wunsch des Weißenhorner Stadtrats werden das kommunale Denkmalkonzept (KDK) und der Ensembleschutz in Bubenhausen die zentralen Themen einer weiteren Bürgerversammlung sein. Stattfinden wird diese in der Fuggerhalle in Weißenhorn und als Gäste werden Vertreter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege eingeladen. Sie sind die Fachleute und sollen den Bürgerinnen und Bürgern die Bedeutung des KDK, die Möglichkeiten und Voraussetzungen erläutern. Der Termin steht mittlerweile fest, wie die Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet: Dienstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

