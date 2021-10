Drogen und Samuraischwert in der Wohnung: Prozess gegen Mann aus Weißenhorn

Plus Ein 27-Jähriger hortete in Weißenhorn Drogen und verkaufte sie weiter. Er war auch im Besitz eines Samuraischwertes. Jetzt stand er deshalb vor Gericht.

Mit Handschellen bringen zwei Polizisten den Angeklagten in den Sitzungsaal 035 im Memminger Landgericht. Der 27-jährige Mann trägt ein langes weißes Hemd, wirkt nervös und blickt immer wieder in Richtung Boden. Der Vorwurf gegen ihn wiegt schwer: Bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Im Raum steht eine Haftstrafe von mindestens viereinhalb Jahren.