Ehestreit eskaliert in Weißenhorn: Polizei muss einschreiten

Ein heftiger Streit zwischen Eheleuten hat in Weißenhorn zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein heftiger Ehestreit hat sich am Freitagabend in Weißenhorn zugetragen. Die Polizei musste einschreiten, nachdem sie von den Eheleuten selbstständig informiert worden war. Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zu Widerstandshandlungen und einem tätlichen Angriff seitens des 33-jährigen Ehemanns gegenüber den eingesetzten Beamten, heißt es im Bericht. Ein Polizist sowie der 33-Jährige selbst wurden leicht verletzt. Der Mann wurde anschließend kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und noch weiterer Straftaten verantworten. (AZ)