Weißenhorn

vor 54 Min.

Eine Zeitreise mit dem Nachtwächter ins mittelalterliche Weißenhorn

Plus Ein Jahr lang hat Paul Silberbaur in der Geschichte von Weißenhorn nachgeforscht. Bei einer speziellen Führung präsentiert er interessante Fakten und Anekdoten.

Von Andreas Brücken

Mit seinem langen, braunen Umhang und der Kopfbedeckung wirkt Paul Silberbaur wie ein Zeitreisender aus dem Mittelalter. Der neunjährige Theo, der mit seiner Familie zufällig vorbeiläuft, will es genau wissen: "Was ist das für eine Lanze, die Sie in der Hand halten?", fragt er, und Silberbaur ist mit der Antwort gleich in seinem Element. Keine Lanze, sondern eine Hellebarde sei das, sagt er und ergänzt, dass diese Waffe zum Stechen und Reißen im Mittelalter zur Verteidigung gedient habe. Grund genug also für die 17 Teilnehmer der nächtlichen Stadtführung, sich in Begleitung von Silberbaur sicher zu fühlen. Er präsentiert sich an diesem Abend als Nachtwächter und gibt bei einer Führung sein umfangreiches Wissen über die Fuggerstadt an Interessierte weiter.

