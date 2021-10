Weißenhorn

vor 50 Min.

Elektrizitätswerk Weißenhorn baut neues Verwaltungsgebäude

Plus Der Weißenhorner Stromversorger EWAG investiert mehr als zwei Millionen Euro in einen Neubau an der Illerberger Straße. Ein altes Haus wird dafür abgerissen.

Von Jens Noll

Das E-Werk in Weißenhorn schafft neue Räume für sein Personal und das Kundenzentrum. Mehr als zwei Millionen Euro investiert die Elektrizitätswerk Weißenhorn AG (EWAG) in ein modernes Verwaltungsgebäude, das auf dem Gelände des Energieversorgers an der Illerberger Straße errichtet wird. Schon am Montag beginnen die vorbereitenden Arbeiten. Denn um Platz für den Neubau zu schaffen, wird das alte Wohnhaus auf dem Areal abgerissen. Schon vor einiger Zeit sind dort die letzten Mieterinnen und Mieter ausgezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

