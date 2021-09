Geparktes Auto wird in Weißenhorn beschädigt

Ein Autobesitzer hat in Weißenhorn Schrammen und andere Schäden an seinem Wagen festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein geparktes Auto ist in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in der Gräfin-Euphemia-Straße in Weißenhorn beschädigt worden. Der Halter stellte fest, dass die Frontstoßstange auf der linken Seite Schrammen hat und dass der linke Außenspiegel beschädigt und nach innen geklappt wurde. Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Inspektion Weißenhorn ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter 07309/9655-0. (AZ)