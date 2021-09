Weißenhorn

19:00 Uhr

Gewerbeverband Weißenhorn plant nächste Gewerbeschau im Jahr 2023

2023 möchte der Gewerbeverband Weißenhorn die nächste Gewerbeschau ausrichten. Dieses Foto entstand 2018 bei der Veranstaltung in der Fuggerhalle.

Plus Die Mitglieder des Gewerbeverbands Weißenhorn sprechen bei ihrer Versammlung über Visionen und Möglichkeiten für Veranstaltungen. Es gibt einige Ideen.

Von Jens Noll

Wie wohl die meisten Veranstalterinnen und Veranstalter großer Events blicken auch die Mitglieder des Gewerbeverbands Weißenhorn vorsichtig in die Zukunft. Was lässt sich mit Blick auf die Corona-Pandemie in naher Zukunft ausrichten? Einige Ideen und Visionen kamen bei der Jahresversammlung des Gewerbeverbands zur Sprache, auch ein konkreter Termin wurde genannt. Außerdem haben die Gewerbetreibenden einen neuen Vorstand gewählt.

