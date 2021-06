Großtagespflege zieht in Alte Schule in Hegelhofen ein

Plus Als Ergänzung bei der Kinderbetreuung entsteht im Obergeschoss der Alten Schule in Hegelhofen eine Großtagespflege. Dafür muss noch umgebaut werden.

Erweiterung der neuen Kita, Übergangslösung an der Mittelschule und Einrichtung einer Großtagespflege: Mit diesen drei Bausteinen möchte die Stadt Weißenhorn vorerst genug Betreuungsplätze für Krippen- und Kindergartenkinder bereitstellen. "Momentan gehen wir davon aus, dass wir damit die Wünsche der Eltern bedienen können", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Ohne Gegenstimme hat das Gremium die weiteren Schritte zur Schaffung der Großtagespflege im Stadtteil Hegelhofen beschlossen.