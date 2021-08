Weißenhorn

11.08.2021

Gumpiger Donnerstag in Weißenhorn: Eventagentur darf auch 2022 wieder ran

Die Eventagentur Urbanmotion aus Günzburg darf die große Party am Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn auch im Jahr 2022 ausrichten - wenn sie denn stattfinden kann.

Plus Die Stadt Weißenhorn ändert die Vorgehensweise bei der Vergabe der großen Faschingsparty am Gumpigen Donnerstag. Aber findet sie 2022 überhaupt statt?

Von Jens Noll

Noch ist völlig unklar, ob im Jahr 2022 wieder so ausgelassen Weiberfasching gefeiert werden kann wie noch vor der Corona-Pandemie. Dennoch macht man sich bei der Stadt Weißenhorn bereits Gedenken über die Ausrichtung der großen Party in der Altstadt am Gumpigen Donnerstag. Der Ferienausschuss des Stadtrates hat am Montagabend beschlossen, wie die Stadtverwaltung künftig bei der Vergabe vorgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen