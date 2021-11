Weißenhorn-Hegelhofen

02.11.2021

Die Plätze in der "Villa Wurzelkinder" in Hegelhofen sind begehrt

Seit Mitte September ist die Großtagespflege in Hegelhofen in Betrieb. Das Foto zeigt (von links) Melanie Müller von der Stadt Weißenhorn mit Sabine Lerchner und Corina Pöhler.

Plus Die Großtagespflege "Villa Wurzelkinder" ergänzt das Betreuungsangebot für Kinder in Weißenhorn. Als nächstes Projekt ist eine Mini-Kita angedacht.

Von Jens Noll

So aufgeräumt wie an diesem Nachmittag ist es sonst nicht in der "Villa Wurzelkinder". Wenn die Kinder da sind, dann verteilt sich Spielzeug und Bastelmaterial in den Räumen. Doch für diese Gelegenheit haben Sabine Lerchner und Corina Pöhler alles ordentlich verstaut. Im Beisein von Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt und Melanie Müller, Geschäftsleiterin im Rathaus, geben die Tagesmütter einen Einblick die Großtagespflege in Hegelhofen, die seit Mitte September in der Alten Schule untergebracht ist. Eltern schätzen das neue Angebot. Und die Stadt profitiert davon, weil die Einrichtung dazu beiträgt, den Betreuungsbedarf für Kinder in Weißenhorn zu decken.

