Helfer in der Not: Neu-Ulmer Landrat würdigt Einsatzkräfte der Flutkatastrophe

Mitglieder von Feuerwehr, Rotem Kreuz und THW aus dem Kreis Neu-Ulm haben im Ahrtal mit angepackt. Jetzt gab es für sie eine besondere Feier.

89 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk aus dem Landkreis Neu-Ulm haben im Sommer bei der Flutkatastrophe im rheinland-pfälzischen Ahrtal geholfen. An einem Hilfseinsatz dieser Dimension hatten die Mitglieder der Blaulichtorganisationen im Landkreis zuvor noch nie mitgewirkt.

Bei einer Ehrungsfeier dankte Landrat Thorsten Freudenberger den Frauen und Männern für diesen Einsatz: „Sie alle haben Großes geleistet, den Menschen in Not in Ahrweiler sehr geholfen und dem Landkreis Neu-Ulm alle Ehre gemacht.“ Zunächst sei vielen nicht klar gewesen, welches Ausmaß der Zerstörung sie in Rheinland-Pfalz vorfinden würden. Eindrücklich schilderten Vertreter des Bayerischen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr persönliche Erlebnisse, Tätigkeiten und Erfahrungen während des Einsatzes im Ahrtal.

Fluthelfer aus dem Kreis Neu-Ulm verpflegen die Ahrtaler

In den Berichten wurde deutlich: Die in den Medien gezeigten Bilder spiegeln nur einen Bruchteil dessen wider, was der Ort und seine Bewohner durch die Flut erlitten haben. Das Gesehene und Erlebte würden viele so schnell nicht mehr vergessen, hieß es immer wieder. Die Einsatzkräfte berichteten zudem, dass sie herzlich und dankbar von der Bevölkerung vor Ort aufgenommen worden seien.

Unter der Vielzahl an geschilderten Leistungen der Fluthelfer war eine besonders komplex: die Verpflegung der Bevölkerung. Auf dem „Verpflegungsplatz 10.000“ wurden täglich Essen für über 10.000 Betroffene zubereitet. Unterstützt durch Nahrungsmittelspenden von umliegenden Firmen waren zeitweise 14 transportable Küchen und 250 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die koordinierten, zubereiteten und schließlich verteilten.

Fluthilfe: Neu-Ulmer Einsatzkräfte leisteten einen wichtigen Beitrag

Landrat Thorsten Freudenberger dankte den Einsatzkräften - insgesamt 42 von den Feuerwehren, 26 vom Roten Kreuz und 21 vom THW - für ihren unermüdlichen Einsatz. Als Teil des Gesamtkontingents Schwaben mit insgesamt 160 Einsatzkräften und einer Vielzahl an Fahrzeugen und Geräten (25 allein aus dem Landkreis Neu-Ulm) hätten sie alle einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung der Flutschäden geleistet. Landrat Freudenberger sagte an die Helferinnen und Helfer gewandt: „Die Umstände sowie den Zeitpunkt des Helfens und der Verantwortung können wir uns nicht aussuchen. Aber wenn Sie gebraucht werden, sind Sie da. Hierfür haben Sie meinen allergrößten Respekt sowie Dankbarkeit und Anerkennung verdient.“ (AZ)

