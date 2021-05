Weißenhorn

vor 50 Min.

Hotelverkauf in Weißenhorn: Die Bürger der Stadt hoffen auf ein Comeback des „Löwen“

Plus Es ist nicht ausgeschlossen, dass aus dem "Hotel zum Löwen" in Weißenhorn ein Wohnhaus wird. Doch das würde der Innenstadt massiv schaden.

Von Jens Noll

Während in anderen Regionen Bayerns und Deutschlands die Außengastronomie wieder öffnen darf, müssen sich die Menschen in unserer Region noch gedulden. Beim Blick auf die maßgeblichen Inzidenzwerte kommen neben der Vorfreude auf frisch gezapftes Bier und köstliches Essen aber auch ungute Gefühle auf: Wie viele Restaurants werden die Corona-Krise langfristig überleben? Wie viele Betriebe müssen aufgeben? Einige Gastronomen und Hoteliers haben bereits die Reißleine gezogen. Der Gasthof zum Löwen in Weißenhorn stellte schon vor Corona wegen Personalmangels den Betrieb ein. Jetzt gibt die Familie Ländle auch das Drei-Sterne-Hotel in der Altstadt auf. Ist das das Ende des Traditionshauses? Hoffentlich nicht.

Themen folgen