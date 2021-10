Weißenhorn

vor 33 Min.

In Weißenhorn eröffnet ein neuer Laden für Kunst und regionale Produkte

Lucy Hehl eröffnet am 30. Oktober ihren neuen Laden an der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn. Tochter Lien (hier mit im Bild) und eine Freundin unterstützen die Inhaberin.

Plus Mit "Lous verWERTbar" erfüllt sich Lucy Hehl in Weißenhorn den Traum vom eigenen Geschäft. Teil ihres Konzeptes ist es, Regalfächer an Künstler zu vermieten.

Von Jens Noll

Dieses Haus fällt schon durch seine kräftige gelbe Farbe auf. Und im Erdgeschoss hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. "Lous verWERTbar" ist auf dem Schild über dem Eingang zu lesen. Am Samstag, 30. Oktober, wird der Laden an der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn eröffnet. Schon als Teenager habe sie davon geträumt, einen Tante-Emma-Laden zu betreiben, erzählt Lucy Hehl, die Hausbesitzerin und Inhaberin des Geschäfts. Dieses Vorhaben verwirklicht sie nun - und setzt dabei ein Konzept um, das nicht nur Anbieterinnen und Anbieter regionaler Lebensmittel berücksichtigt, sondern auch hiesige Künstlerinnen und Künstler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen