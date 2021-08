Weißenhorn

vor 48 Min.

In Weißenhorn soll kein Klärschlamm mehr auf den Feldern landen

Plus Die Stadt wird der Landwirtschaft kein Material mehr von der Kläranlage Oberhausen anbieten. Ein anderer Entsorgungsweg ist vorgesehen.

Von Jens Noll

Bei diesem Thema war sich der Bau- und Werksausschuss in Weißenhorn schnell einig: Klärschlamm soll in Weißenhorn nicht mehr in der Landwirtschaft verwertet und auf Feldern ausgebracht werden. Einstimmig hat das Gremium in seiner Sitzung am Montagabend zwei entsprechende Anfragen von Grünen und CSU befürwortet. Vorgesehen ist, den Schlamm von der Kläranlage Oberhausen künftig auch im Neu-Ulmer Klärwerk Steinhäule zu verbrennen - auch wenn es mehr Aufwand bedeutet.

