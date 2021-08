In Weißenhorn wurden zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Ein oder mehrere Unbekannte brechen in Weißenhorn Fahrzeuge auf und entwenden daraus Elektrogeräte.

In der Nacht zum Samstag hat ein Arbeiter seinen Firmentransporter in der Maximilianstraße, Ecke Nordstraße, in Weißenhorn abgestellt. Gegen Samstagmittag bemerkte er laut dem Polizeibericht, dass der Transporter im Bereich der Fahrertür und im Bereich der Hecktür beschädigt war. Außerdem bemerkte er, dass mehrere Elektromaschinen aus dem Innenraum entwendet wurden. Diese hatten einen Wert von rund 1000 Euro.

Bereits in den Tagen zuvor kam es im Umfeld des Tatorts zu solch einem Aufbruch, berichtet die Polizei. Auch dabei wurden diverse Elektrogeräte aus einem Firmentransporter entwendet. Möglicherweise stehen die beiden Taten in Zusammenhang. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter 07309-9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn melden. (AZ)