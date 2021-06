Weißenhorn

vor 48 Min.

Ist mehr Flexibilität für den Besuch im Freibad Weißenhorn möglich?

Plus Ein Weißenhorner Stadtrat bedauert, dass man nicht spontan einen Besuch im Freibad buchen kann. Die Stadtverwaltung prüft, ob sich das ändern lässt.

Von Jens Noll

Jürgen Bischof gehört zu den zufriedenen Badegästen, die gleich in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung das städtische Freibad in Weißenhorn aufgesucht haben. Der Stadtrat von Freie Wähler/WÜW sprach am Montagabend im Bau- und Werksausschuss ein Dankeschön an Andreas Palige von der Stadtverwaltung und die anderen Verantwortlichen aus, dass sie kurzfristig eine Öffnung ermöglichen konnten, als es die Inzidenzwerte wieder erlaubten. Allerdings ist ein Freibadbesuch in Weißenhorn nur mit Terminreservierung möglich. Und da sieht Bischof Verbesserungsbedarf.

