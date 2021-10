Jäger bereiten sich auf die Schweinepest vor

Plus Bei der Kreisversammlung der Jäger sind Präventionsmaßnahmen ein Thema, um sich rechtzeitig gegen die Seuche zu wappnen.

Traditionell legen sich Jäger auf die Lauer, um das eine oder andere Wildtier zu erlegen. Doch im Rahmen der Jahresversammlung der Kreisgruppe Neu-Ulm des Bayerischen Jagdverbandes hat sich herausgestellt, dass sie noch etwas anderem auf der Spur sein müssen: Der immer näher rückenden afrikanische Schweinepest. So hatte Kreisvorsitzender Christian Liebsch auch einen Vortrag von Susanne Gahr aus dem Veterinäramt des Landratsamtes Neu-Ulm auf die Tagesordnung gesetzt.