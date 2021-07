Weißenhorn

Katholiken feiern am Sonntag in Weißenhorn zwei Jubiläen auf einmal

Seit September 2018 wirkt Lothar Hartmann als katholischer Stadtpfarrer in Weißenhorn. Zusammen mit den Gemeindemitgliedern feiert er am Sonntag, 4.Juli, sein Priesterjubiläum.

Plus Der Weißenhorner Stadtpfarrer wurde vor 30 Jahren zum Priester geweiht, Erika Braun ist seit 40 Jahren Ordensschwester. Beide arbeiten eng zusammen.

Von Jens Noll

Sie kamen beide erst vor wenigen Jahren nach Weißenhorn, kennen sich untereinander aber schon sehr viel länger. Am Wochenende feiern sie zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde zwei Jubiläen: Der katholische Stadtpfarrer Lothar Hartmann wurde vor 30 Jahren zum Priester geweiht, Schwester Erika Braun ist seit 40 Jahren Mitglied im Orden der Dillinger Franziskanerinnen. Zu diesen beiden Ablässen findet am Sonntag, 4. Juli, ein Festgottesdienst in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche statt.

