Leichtkraftrad verändert: Polizei stoppt 17-Jährigen in Weißenhorn

Weil er mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis unterwegs war, bekam es ein 17-Jähriger in Weißenhorn mit der Polizei zu tun.

Den 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades hat die Polizei am Donnerstag gegen 22.10 Uhr in der Reichenbacher Straße in Weißenhorn aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellte die Streife fest, dass technische Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen worden waren.

Zum einen wurde der Schalldämpfer aus dem Auspuff und zum anderen ein nicht zugelassener und somit nicht verkehrssicherer Bremshebel angebracht. Das führte dazu, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Der 17-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)

