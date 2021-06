Männer gehen bei Verkehrskontrolle in Weißenhorn auf Polizisten los

Sehr aggressiv gegenüber Polizisten sind zwei Männer in Weißenhorn aufgetreten. Um sie in Schach zu halten, setzten die Beamten auch einen Hund ein.

Alles andere als kooperativ haben sich am Sonntagabend zwei Männer bei einer Verkehrskontrolle in Weißenhorn verhalten. Schon von Beginn waren der 19- und der 30-Jährige sehr aggressiv gegenüber den Beamten. Als die Männer im Industriegebiet Eschach auf die Polizisten losgingen, forderten diese Unterstützung an.



Dem Polizeibericht zufolge verweigerten die beiden Männer von Anfang an jegliche Mitwirkung an der Verkehrskontrolle und gaben ihre Personalien nicht preis. Es stellte sich heraus, dass der Ältere, der auch der Fahrer des Autos war, möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen oder sogar von beidem stand. Außerdem besaß der Mann gar keinen Führerschein.

Widerstand gegen Verkehrskontrolle in Weißenhorn: Ein Polizist wird leicht verletzt

Als die beiden Männer ausgestiegen waren und auf die Beamten losgingen, forderte die Polizeistreife Unterstützung an. Der 19- und der 30-Jährige beleidigten und bedrohten die Ordnungshüter. Um sie in Schach zu halten, wurde auch ein Diensthund eingesetzt - dabei wurde der Jüngere durch einen Biss leicht am Bauch verletzt.

Nachdem die aggressiven Männer zur Dienststelle gebracht worden waren, leistete der junge Mann weiterhin Widerstand und trat nach der Diensthundeführerin. Er erwischte sie jedoch nicht. Da der Mann nach weiteren Angaben der Polizei psychisch auffällig war, wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen mehrerer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Polizist leicht verletzt, er konnte jedoch weiterhin seinen Dienst ausüben. (AZ)

