Maisfeldlabyrinth in Wallenhausen startet: Was Besucher dort erwartet

Das Maislabyrinth beim Hochseilgarten Wallenhausen startet am Freitag. Alle Infos zu Preisen, Öffnungszeiten und den Irrwegen.

Der Mais hat die richtige Höhe erlangt, die Sonnenblumen blühen: Im Waldseilgarten in Wallenhausen startet ab Freitag, 23. Juli, wieder die Labyrinthsaison.

In diesem Jahr verlaufen die Irrwege in Form eines überdimensional großen Eichhörnchens. Entlang dieser Wege gibt es insgesamt fünf Stempelstationen zu finden. An den im Labyrinth versteckten Stationen sind Informationen rund um das Thema "Eichhörnchen" zu erfahren. Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält ein kleines Geschenk.

Maislabyrinth in Wallenhausen in den Sommerferien täglich geöffnet

Die Kosten für das Labyrinth betragen für Erwachsene 5 Euro, Kinder 4 Euro. Darin enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 1 Euro. Eine Reservierung vorab ist nicht erforderlich.

Das Labyrinth ist an die Öffnungszeiten des Waldseilgartens gekoppelt. In den Sommerferien sind beide Freizeitaktivitäten täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Witterungsbedingt kann es kurzfristig zu Änderungen kommen. Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage des Waldseilgarten. (AZ)