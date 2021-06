Mann wird bei Betriebsunfall in Weißenhorn am Bein verletzt

Ein 34-Jähriger gerät in einem Weißenhorner Betrieb mit dem Fuß unter ein Förderfahrzeug. Nach der Erstversorgung wird der Mann in eine Klinik gebracht.

In einer Firma im Weißenhorner Gewerbegebiet hat sich am Montagabend ein Betriebsunfall ereignet. Gegen 18.50 Uhr, so teilt die Polizei mit, stieg ein 34-Jähriger in dem Betrieb an der Daimlerstraße von seinem Flurförderzeug ab, obwohl sich dieses noch in Bewegung befand. Dabei geriet der Mann mit dem Fuß unter das Gerät.

Betriebsunfall in Weißenhorn: Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz

Der 34-Jähgrige zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu. Er wurde zunächst von einem Notarzt versorgt, anschließend brachte der Rettungsdienst den Mitarbeiter in ein Krankenhaus. (AZ)