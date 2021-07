Mit Schockanrufen versuchen Betrüger, Geld in Weißenhorn zu ergaunern

Eine falsche Polizistin und eine weinende Frau fordern am Telefon hohe Geldsummen von Senioren. Zwei Paare in Weißenhorn durchschauen den Betrug.

Trickbetrüger waren am Dienstag in Weißenhorn am Werk, um Senioren mit Schockanrufen dazu zu bringen, ihnen hohe Geldsummen zu überweisen. So rief zunächst gegen 12.30 Uhr eine unbekannte Frau bei einer 78-Jährigen an und gab sich als Polizistin aus. Dann reichte sie den Hörer weiter an eine weitere Frau, die sich als die Enkelin der angerufenen Frau ausgab.

Sie weinte dem Polizeibericht zufolge herzergreifend und erzählte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Anschließend übernahm die falsche Polizistin wieder das Gespräch und forderte von der 78-Jährigen 30.000 Euro Kaution, damit die Enkelin wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne. Die Angerufene war skeptisch und sagte, dass sie zuerst ihre Schwägerin informieren wolle. Daraufhin versuchte die falsche Polizistin, die Seniorin unter Druck zu setzen und verlangte absolute Diskretion. Die 78-Jährige und ihr Ehemann, der das Gespräch teilweise mitgehört hatte, schöpften jedoch Verdacht, worauf die unbekannte Anruferin das Gespräch beendete. Daraufhin verständigten die Eheleute die Polizei.

Schockanrufe in Weißenhorn: Verwandte der Angerufenen haben angeblich tödliche Unfälle verursacht

Mit derselben Masche versuchte auch eine falsche Polizistin am Dienstag gegen 13.20 Uhr, einen 83-jährigen Mann aus Weißenhorn zur Überweisung von 20.000 Euro zu bewegen. Wie die Polizei mitteilt, weinte bei diesem Anruf eine Frau im Hintergrund bitterlich und die Anruferin berichtete dem 83-Jährigen, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Die ebenfalls 83-jährige Ehefrau des Angerufenen, die den Anruf mitbekam, rief zeitgleich mit einem anderen Telefon ihre Tochter an, um sich zu vergewissern, ob etwas passiert sei. Dadurch flog der Betrug auf. Nachdem der angerufene Mann der falschen Beamtin erklärte, dass er sich bei der Polizei erkundigen möchte, legte diese sofort auf. (AZ)

