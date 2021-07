Weißenhorn

15:10 Uhr

Nägel unter Autoreifen: Polizei ermittelt nach Vorfall in Weißenhorn

In der Weißenhorner Innenstadt sind mehrere Nägel vor einem Autoreifen platziert worden. Ein Autofahrer hat das gerade noch rechtzeitig entdeckt.

Ein Unbekannter hat in Weißenhorn Nägel so an einem Auto platziert, dass beim Losfahren ein Reifen beschädigt worden wäre. Die Polizei ermittelt.

