Neue Führungskraft bei Peri: Jürgen Voss wird Finanzvorstand

Zum 1. Januar 2022 übernimmt Jürgen Voss die Position des Finanzvorstands der Peri-Gruppe mit Sitz in Weißenhorn. Er war zuvor in anderen Unternehmen tätig.

Die Peri-Gruppe hat einen neuen Mitarbeiter für eine ihrer leitenden Positionen: Jürgen Voss wird neuer Finanzvorstand. Zum 1. Januar 2022, so teilt der Schalungs- und Gerüsthersteller mit Sitz in Weißenhorn mit, übernimmt Voss die Position des CFO (Chief Financial Officer) von Christian Schwörer. Zusätzlich zu seiner Rolle als Vorsitzender des Vorstandes (Chief Executive Officer - CEO) übt Schwörer diese Funktion übergangsweise seit 1. Mai 2021 aus.

Jürgen Voss absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre

In seiner Pressemitteilung skizziert Peri den Werdegang von Jürgen Voss: Demnach begann seine berufliche Karriere nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster 1995 in der Automobilsparte von Bosch. Von 2000 bis 2016 hatte er eine Reihe von internationalen Führungspositionen im Getränkeverpackungs- und Ausrüstungsgeschäft bei Tetra Pak inne. Seit 2016 ist er Chief Financial Officer der Sidel-Gruppe, einem der weltweit führenden Anbieter von Maschinen und Servicelösungen für die Verpackung von Flüssigkeiten, Lebensmitteln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten.

Rainer Kögel, Vorsitzender des Beirates der Peri-Gruppe, sagt: „Wir freuen uns, dass wir mit Jürgen Voss einen ausgewiesenen Finanzfachmann mit sehr großer internationaler Erfahrung für diese Aufgabe bei Peri gewinnen konnten. Er wird eine wesentliche Rolle spielen in der weiteren Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe.“ (AZ)

