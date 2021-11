Weißenhorn

17:00 Uhr

Neuer Concept Store in Weißenhorn: Einkaufen und Kaffee trinken

Patricia Steinbrecher hatte die Idee, in Weißenhorn mal etwas anderes zu bieten. Sie hat deshalb den Freya Concept Store mit Café an der Kaiser-Karl-Straße eröffnet.

Plus Patricia Steinbrecher möchte mit ihrem Geschäft ein neues Konzept in Weißenhorn etablieren. Sie kommt dabei auch ihrem Interesse an Einrichtung nach.

Von Jens Noll

Freya ist eine nordische Göttin, die für Schönheit, Fruchtbarkeit und Liebe steht. "Für alles, was schön ist", sagt Patricia Steinbrecher. Sie hat diesen Namen für das Geschäft ausgewählt, das sie Mitte Oktober an der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn eröffnet hat. "Mal etwas anderes bieten" - das schwebte der 28-Jährigen vor. Und sie hat sich für ein Konzept entschieden, das in Norddeutschland und in Großstädten schon öfters Anwendung findet, in ländlichen Regionen aber eher unbekannt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen