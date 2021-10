Weißenhorn

18:30 Uhr

Neuer Raum: Volkshochschule hat in Weißenhorn nun mehr Platz für ihre Kurse

Englischlehrerin Pam Zintl und ihr Kurs am ersten Unterrichtstag im neuen Seminarraum der Volkshochschule in Weißenhorn.

Plus Die VHS nimmt im Haus der Vereine in Weißenhorn einen neuen Seminarraum in Betrieb. Ein Helferteam hat die Zeit ohne Präsenztermine für den Umbau genutzt.

Von Andreas Brücken

Bezeichnender hätte die erste Aussage nicht sein können, die Englischlehrerin Pam Zintl an die Tafel im neuen Unterrichtsraum der Volkshochschule in Weißenhorn schreibt: „A great achievement“, also „eine große Leistung“, steht dort und beschreibt damit gleichzeitig die Anstrengungen, welche die freiwilligen Helferinnen und Helfer auf sich genommen haben, um den Umbau im Haus der Vereine fertigzustellen. Dieser war insbesondere durch die Corona-Abstandsregeln notwendig geworden.

