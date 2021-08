Weißenhorn-Oberhausen

vor 17 Min.

Stadträte wollen Ausbau eines Gehwegs in Oberhausen voranbringen

Wenn entlang der Kreisstraße nach Beuren ein neuer Radweg gebaut wird, könnte in der Niederhauser Straße in Oberhausen auch ein vollständiger Gehweg realisiert werden.

Plus Entlang der Niederhauser Straße in Oberhausen soll ein durchgängiger Gehweg entstehen. Eine Bürgerversammlung dazu lehnt der Bürgermeister derzeit ab.

Von Jens Noll

Dieses Vorhaben sollte aus Sicht der Weißenhorner Stadträte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Mit großer Mehrheit hat sich der Ferienausschuss jüngst dafür ausgesprochen, einen Antrag von CSU und FDP zum Ausbau des Gehwegs an der Niederhauser Straße in Oberhausen auf die Tagesordnung zu nehmen. Aus Sicherheitsgründen, so argumentieren die Antragsteller, müsse dort ein durchgängiger Gehweg geschaffen werden. In der Sache selbst waren sich alle im Gremium einig. Doch dem Wunsch nach einer Bürgerversammlung wollte Bürgermeister Wolfgang Fendt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nachkommen - und stimmte als einziger letztlich gegen den Antrag.

