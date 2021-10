Weißenhorn/Pfaffenhofen

07:00 Uhr

Musikschule Weißenhorn/Pfaffenhofen: So war das Corona-Jahr

Plus Thomas Dirr, Leiter der Musikschule Weißenhorn/Pfaffenhofen, zieht eine überwiegend positive Bilanz. Die Einrichtung erwirtschaftete sogar einen Überschuss.

Von Angela Häusler

Trotz der Corona-Zwangspause hat die Musikschule Weißenhorn/ Pfaffenhofen im Jahr 2020 nur einen leichten Rückgang bei den Schülerzahlen verbucht. So fiel die Bilanz von Musikschulleiter Thomas Dirr bei der Mitgliederversammlung am Montag überwiegend positiv aus. Bei den geplanten Veranstaltungen blieb es aber nicht – die vorgesehenen Konzerte und auch der Tag der offenen Tür in Pfaffenhofen mussten abgesagt werden. Dafür konnte die Musikschule andere Dinge erledigen.

