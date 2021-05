Weißenhorn

Pietätloses Vorgehen? Amt verteidigt Arbeiten auf Waldfriedhof Weißenhorn

Plus Ein Bürger ist empört über Arbeiten auf dem Waldfriedhof in Weißenhorn und spricht von "Gräberschändung". Die Stadt weist den Vorwurf zurück.

Von Jens Noll

Dieser Anblick hat bei einem Besucher des Waldfriedhofs in Weißenhorn Bestürzung und Wut ausgelöst: Arbeiter hatten sich offensichtlich mit einem Kleinbagger an der Urnenwiese zu schaffen gemacht. Die blanke Erde war zu sehen, zudem zeugten Spuren davon, dass der Bagger über die Fläche gefahren war. In einem anonymen Brief an unsere Redaktion schildert der Weißenhorner seine Beobachtung. "Gräberschändung auf dem Waldfriedhof in Weißenhorn" lautet die Überschrift des Briefes, dem auch Fotos beigelegt sind. Unsere Redaktion ist den Vorwürfen nachgegangen und hat beim Standes- und Friedhofsamt der Stadt Weißenhorn nachgefragt.

