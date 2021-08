Polizei warnt: In Weißenhorn sind betrügerische Inkassoschreiben im Umlauf

In dubiosen Briefen fordern Betrüger dazu auf, einen Geldbetrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen. In Weißenhorn gibt es mehrere Fälle.

Die Weißenhorner Polizei macht Bürgerinnen und Bürger auf eine sehr große Anzahl von betrügerischen Inkassoschreiben aufmerksam, die derzeit in der Fuggerstadt im Umlauf sind. Die Täter benutzen dabei nach Angaben der Polizei wechselnde Firmenbezeichnungen, die alle mit einer Kölner Adresse versehen sind. Dabei handele es sich jedoch um eine Scheinadresse, teilt die Polizei mit. Auch die in den Schreiben angegebenen Telefonnummern seien nicht existent.

Den Empfängern wird vorgegaukelt, Gebühren für ein Gewinnspiel nicht bezahlt zu haben

Die Empfänger dieser Schreiben werden aufgefordert, einen meist dreistelligen Betrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Ein entsprechend vorausgefüllter Überweisungsträger liegt diesen Schreiben immer bei. Den Empfängern wird vorgegaukelt, sie hätten an einem Gewinnspiel oder an einer Lotterie teilgenommen und die angefallenen Gebühren nicht bezahlt. Bisher wurden dafür laut Polizeibericht Konten in Österreich (AT), der Slowakei (SK) und Griechenland (GR) verwendet. Folgende Firmennamen stehen nach bisherigen Erkenntnissen auf den Briefen. "Köln Euro Inkasso AG", "Rigo Forderungs AG", "Franz HS Forderungs AG" und "Rigova Forderungs AG“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch