Polizisten stoppen zwei betrunkene Autofahrer in Weißenhorn

Bei Verkehrskontrollen in Weißenhorn fallen zwei Autofahrer auf, die deutlich zu viel Alkohol intus haben. Das hat für sie erhebliche Konsequenzen.

Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn sind in der Nacht auf Sonntag auf zwei Autofahrer aufmerksam geworden, die zuvor größere Mengen Alkohol konsumiert hatten. Zunächst wurde kurz nach Mitternacht ein 45-Jähriger mit seinem Auto im Spitalweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von annähernd 1,5 Promille. Nur wenige Minuten später wurde ein 23-Jähriger in der Kaiser-Karl-Straße kontrolliert. Bei diesem Autofahrer wurde ein Wert von knapp 1,4 Promille gemessen.

Die Polizisten nahmen beiden Männern die Autoschlüssel ab

Beiden Fahrzeugführern wurde Blut entnommen, die Polizisten stellten außerdem die Autoschlüssel sicher. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 350 Euro an. Laut Polizei besitzt der junge Mann ebenso wie der 45-Jährige auch eine ausländische Fahrerlaubnis. Auf ihren Führerscheinen wird ein Sperrvermerk angebracht, der den Inhabern das weitere Nutzen der Fahrerlaubnis in Deutschland untersagt. (AZ)

