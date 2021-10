"Prima-Center": TSV Weißenhorn stellt 1,8-Millionen-Euro-Projekt vor

Plus Der Vorstand des TSV Weißenhorn ist vom Entwurf für das "Prima-Center" begeistert. Der Verein will auch den Stadtrat und den Bürgermeister überzeugen.

Seit etwa zwei Jahren treiben die Verantwortlichen des TSV Weißenhorn mit dem "Prima-Center" ein ehrgeiziges Projekt an. Hinter diesem Begriff verbirgt sich der Plan für eine Sportstätte mit Gymnastikhalle, die sich durch ihre Gestaltung von einer gängigen Sporthalle unterscheidet. Eine warme Holzoptik soll Ruhe und Wärme ausstrahlen. Mit rund 300 Quadratmetern Fläche und einer Höhe von etwa vier bis fünf Metern ist die Halle wesentlich kleiner geplant als vergleichbare Gebäude. Diese und noch mehr Details stellte der Vereinsvorsitzende Jürgen Bischof am Mittwochabend auf der Jahreshauptversammlung des TSV Weißenhorn vor.