Weißenhorn

vor 17 Min.

Probleme im Handynetz in Weißenhorn: Telekom sucht Ursache

Das Mobilfunknetz der Telekom funktioniert in Weißenhorn seit einigen Tagen nicht wie gewohnt. Grund dafür ist eine Störung in einem Sender.

Plus Seit Tagen kommt es in Weißenhorn zu Störungen im Mobilfunknetz der Telekom. Eine Unternehmenssprecherin erklärt, warum die Fehleranalyse schwierig ist.

Von Jens Noll

Telefonate sind nicht möglich, das mobile Internet funktioniert auch nicht, wie es soll. Schon seit einigen Tagen kommt es im Mobilfunknetz in Weißenhorn zu Störungen. Betroffen sind Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom. Eine Leserin unserer Zeitung hat uns auf die Probleme hingewiesen. Sie kennt noch mehrere andere Menschen, denen es so geht wie ihr. Wie viele Kundinnen und Kunden insgesamt betroffen sind, kann eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion nicht sagen. Unklar sei auch, was die Ursache der Probleme ist.

