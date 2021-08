Weißenhorn/Roggenburg

vor 18 Min.

Weißenhorn will stationäre Luftreinigungsgeräte in Kindergärten einbauen

Plus Die Weißenhorner Stadträte sind überzeugt vom Nutzen der Luftfilter und peilen weitere Investitionen an. In Roggenburg sieht es anders aus.

Von Jens Noll

Während andere Kommunen noch zögern oder den Kauf von mobilen Luftfiltern für Schulen und Kindergärten bereits abgelehnt haben, geht die Stadt Weißenhorn schon einen Schritt weiter: Dank neuer Fördermöglichkeiten sollen städtische Gebäude, in denen sich Kindergärten befinden, mit stationären Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Die Gemeinde Roggenburg hingegen verzichtet darauf, Anlagen zur Luftverbesserung für die Grundschule und die Kindertageseinrichtungen in Biberach und Schießen anzuschaffen. Dort werden die Geräte als störend empfunden.

