Rotes Kreuz erweitert Kapazitäten für Corona-Schnelltests in Weißenhorn

Plus Weißenhorner Bürger können sich jetzt wieder in der Stadthalle auf eine Covid-19-Infektion testen lassen. Bald ist das auch montags und mittwochs möglich.

Seit 28. November ist das Corona-Schnelltest-Zentrum in der Weißenhorner Stadthalle wieder in Betrieb. Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben dort die Möglichkeit, sich über einen kostenlosen Schnelltest auf eine Infektion mit Covid-19 testen zu lassen. Zusätzlich zum Sonntagabend werden dort künftig auch Montagabend und Mittwochabend Termine angeboten. Das teilte Bürgermeister Wolfgang Fendt im Stadtentwicklungsausschuss mit.