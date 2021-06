Sachschaden: Unbekannter klettert in Weißenhorn auf Auto

In Weißenhorn ist jemand auf ein Auto gestiegen und hat einen Schaden hinterlassen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Samstag ist es zwischen der Otto- und der Maximilianstraße in Weißenhorn im Neubaugebiet zu einer Sachbeschädigung gekommen. Jemand war auf ein geparktes Auto gestiegen. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben mehrere Spuren am Wagen sichern. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter 07309/96550 zu melden. (AZ)

