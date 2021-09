Schuhe gestohlen: Polizei schnappt einen Serien-Dieb in Weißenhorn

Ein 47-Jähriger stiehlt mehrfach Schuhe und Kleidungsstücke. Wie die Polizei ihm schließlich auf die Spur kam.

Am Dienstag, 7. September, hat ein 47-jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn versucht, ein Paar Schuhe zu entwenden. Der Kassiererin fiel dies jedoch auf und der Mann bezahlte die Schuhe anschließend. Bei einer anschließenden Bestandsüberprüfung stellten Mitarbeiter des Ladens aber fest, dass weitere Schuhe derselben Größe fehlten. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Am Freitag konnte der 47-jährige durch Beamte der Polizei Weißenhorn vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei laut eignen Angaben mehrere Paar Schuhe und Bekleidungsstücke sicher. Der 47-jährige räumte daraufhin mehrere Diebstähle ein. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er entlassen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Einkaufsmarkt erteilte ihm ein lebenslanges Hausverbot. (AZ)