Schwerer Unfall bei Weißenhorn: Frau wird lebensgefährlich verletzt

Plus Eine 33-Jährige ist mit ihrem Auto auf der Straße von Weißenhorn nach Witzighausen verunglückt. Möglicherweise musste sie lange warten, bis Hilfe kam.

Lebensgefährlich verletzt worden ist nach Angaben der Polizei eine 33 Jahre alte Frau, die in der Nacht auf Montag auf der Staatsstraße 2019 zwischen Weißenhorn und Witzighausen mit ihrem Auto verunglückte. Sie war der Spurenlage zufolge von Weißenhorn kommend nach dem Waldrand gegenüber dem Tierheim nach rechts von der Straße abgekommen. Dort streifte der Audi einen starken Baum, sodass sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb.