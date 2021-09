Sie geben dem Wein in Weißenhorn eine neue Heimat

Plus Beruflich hatten die neuen Pächter des Weißenhorner Geschäfts zuvor nichts mit Wein zu tun. Warum sie sich dennoch für diesen Weg entschieden und die Weinheimat eröffnet haben.

Gleich am Anfang der Memminger Straße, wo früher das Damenbekleidungsgeschäft Schmöller und danach in den gleichen Räumen ein Brautladen war, sind nun Jochen Seif und seine Frau Daniela zu finden, die dort Weine, Spirituosen und – vorwiegend italienische – süße und salzige Köstlichkeiten sowie Pasta und Pesto anbieten.