So entwickelt sich die Stiftungsklinik Weißenhorn weiter

Plus Vertreter der Kreisspitalstiftung informieren im Stadtrat über die geplante Erweiterung des Weißenhorner Krankenhauses. Baustart ist im Frühjahr vorgesehen.

Die Kreiskliniken stecken mitten im Transformationsprozess. Der Standort Weißenhorn wird erweitert: Die Stiftungsklinik erhält in den nächsten Jahren zwei Anbauten, außerdem stehen Umbauten im Bestand auf dem Programm. Was sehen die Pläne vor und welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus für das Weißenhorner Krankenhaus? Darüber haben Marc Engelhard, Direktor der Kreisspitalstiftung, und Christian Pröll, Geschäftsbereichsleiter Investition und Technik, im Stadtrat informiert.