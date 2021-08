Weißenhorn

vor 17 Min.

So geht es unter neuer Leitung mit dem Hotel Löwen in Weißenhorn weiter

Plus Die Familie Ländle hat das Hotel zum Löwen in Weißenhorn verkauft. Die neue Managerin schließt nicht aus, dass das Restaurant eines Tages wieder öffnet.

Von Jens Noll

Die Gäste haben den Wechsel nur am Rande mitbekommen. Nahtlos ist der Betrieb im Hotel zum Löwen in der Weißenhorner Altstadt am 1. August weitergegangen, während das Traditionshaus einen neuen Eigentümer bekommen hat. Die Familie Ländle hat das Anwesen an die Zum Löwen WH GmbH verkauft. Hinter dieser Firma steht eine große Unternehmensgruppe, die mit Hotellerie und Gastronomie an sich nichts zu tun hat.

