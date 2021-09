So können Weißenhorner jetzt die Arbeit der Stadtverwaltung bewerten

Plus Die Stadt Weißenhorn hat einen Fragebogen ausgearbeitet, um zu erfahren, was Bürgerinnen und Bürger vom Personal und den Abläufen im Rathaus halten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weißenhorner Rathauses gehen mit ihrem öffentlichen Image hart ins Gericht: Das Erscheinungsbild der Verwaltung verstaube, hieß es jüngst in einer Sitzungsvorlage für den Stadtrat. Mit einem Fragebogen haben die Weißenhorner Bürgerinnen und Bürger nun die Gelegenheit, die Arbeit der Verwaltung zu bewerten. Wer möchte, kann diesen sofort ausfüllen.