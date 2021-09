Streit bricht in Weißenhorner Krankenhaus aus - wegen der 3G-Regel

Die Polizei musste zur Stiftungsklinik Weißenhorn ausrücken. Es gab dort Zoff wegen der Corona-Regeln.

Streit ist am Dienstagvormittag in der Stiftungsklinik Weißenhorn ausgebrochen. Grund waren laut Polizeibericht die Corona-Regeln. Ein 27-Jähriger wollte in dem Krankenhaus einen Termin wahrnehmen. An der Pforte wurde ein 3G-Nachweis verlangt, also ein Nachweis, ob der Mann gegen das Coronavirus geimpft, getestet oder genesen ist. Darauf reagierte er äußerst aggressiv und bedrohte und beleidigte das Personal. Als eine Streife hinzugerufen wurde, erklärte der Mann, dass auch er vom Personal beleidigt worden sei. Den genauen Ablauf der Streitigkeit müssen weitere Ermittlungen klären. (AZ)